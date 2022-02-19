الشرطة الكندية تنهي إعتصام سائقي الشاحنات وأعتقلت عشرات

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 50 دقيقة

إستطاعت الشرطة الكندية من إنهاء اعتصام سائقي الشاحنات، الذين كانوا يحاصرون مبنى البرلمان في العاصمة أوتاوا وألقت القبض على عشرات الأشخاص.

ذكرت ذلك وكالة “أسوشيتد برس” الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت، وأشارت أن الشرطة تعاملت بحزم مع المعتصمين لإنهاء الإحتجاجات وذلك يأتي على إحتجاج سائقي الشاحنات ضد القيود الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وتمكنت الشرطة من السيطرة على الشاحنات, التي كانت تغلق الطرق واستعادة السيطرة على الشارع, الواقع أمام مبنى البرلمان، الذي تمركز فيه المحتجون منذ نحو 3 أسابيع.

ويضم الشارع الواقع أمام مبنى البرلمان العديد من المقرات الحكومية وبسبب أهميته الكبيرة حاول المحتجون السيطرة عليه لضغط على الحكومة.

ولفتت الوكالة إلى قول أحد المحتجين إنه تم إزاحتهم من هذا الموقع المهم أمام البرلمان وأنه لم يعد هناك محتجين أو شاحنات, وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن الشرطة اعتقلت نحو 100 شخص بينهم 4 من منظمي الاحتجاجات، بينما تمكن مئات الضباط من دفع المتظاهرين ببطء بعيداً عن سياراتهم التي تم السيطرة عليها لاحقاً.

وذكرت وكالة “رويترز” في وقت سابق، أن الشرطة الكندية تحاول إعادة الحياة إلى طبيعتها اليوم السبت، بعدما سيطر المحتجون على قلب المدينة منذ أسابيع.

يذكر أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أعلن، الاثنين الماضي، اللجوء إلى سلطات الطوارئ، لمنح الحكومة سلطة أكبر لوقف الاحتجاجات.