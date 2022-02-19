شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا: سنزود أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة الدفاعية لمواجهة تهديدات روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي ، أن بلاده ستعمل على تزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة الدفاعية لمواجهة تهديدات روسيا.

وفي وقت سابق، طالبت السلطات الفرنسية، مساء اليوم السبت، رعاياها في أوكرانيا وإقليمي لوهانسك ودونيتسك إلى المغادرة بأسرع وقت ودون أي تأخير، في ظل توتر الأوضاع هناك.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية، قد دعت في وقت سابق اليوم أيضا، رعاياها الألمان بمغادرة الأراضي الأوكرانية بشكل فوري.

وحذّر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، السبت، من أن القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا “بدأت تنتشر” و”تستعد للهجوم”، جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها أوستن خلال زيارة يجريها إلى ليتوانيا، أوضح فيها أن القوات الروسية “بدأت تنتشر في مواقع عدة وتستعد للهجوم”.

وقال الوزير الأمريكي إن الجنود الروس “يتجهون نحو مواقع مناسبة ليتمكنوا من تنفيذ هجوم وشيك”.

من جهتها، أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس أن الولايات المتحدة وحلفائها سيفرضون “تكاليف باهظة وغير مسبوقة” على روسيا إذا قامت بغزو أخر لأوكرانيا.

وقالت هاريس – في مستهل كلمتها خلال مؤتمر ميونخ للأمن – إن هذا الاجتماع لم ينعقد منذ الحرب الباردة في مثل هذه الظروف الصعبة، مضيفة “اليوم كما ندرك جميعا أسس الأمن الأوروبي تتعرض لتهديد مباشر في أوكرانيا.”

وأضافت نائبة الرئيس الأمريكي أنه ظهر إجماع في أعقاب الحرب العالمية الأولى والثانية في أوروبا والولايات المتحدة، إجماع لصالح النظام وليس الفوضى، والأمن وليس الصراع.

وتابعت “ولذا بتشكيل العلاقات والروابط، وتشكيل منظمات ومؤسسات، وقوانين ومعاهدات، أسسنا معا مجموعة من القواعد والمعايير التي كانت تحكم منذ ذلك الحين، وحظيت أوروبا بسلام وأمن وازدهار غير مسبوق من خلال الالتزام بمجموعة من المبادئ المحددة. والتزمت الولايات المتحدة كذلك بهذه المبادئ.”

وقالت هاريس “للأشخاص الحق في اختيار شكل الحكومة الخاصة بهم، والدول لديها الحق في اختيار تحالفاتها، وأن هناك حقوق يجب أن تحميها الحكومات ويجب صون سيادة القانون، واحترام سيادة ووحدة الأراضي لجميع الدول، والحدود الدولية لا يجب أن يتم تغيرها بالقوة”.

وأكدت هاريس على أن الناتو هو أعظم تحالف عسكري شهده العالم على الإطلاق، مشيرة إلى أنه كحلف دفاعي دحر اعتداءات ضد أراضي الناتو على مدار 75 عاما الماضية، مؤكدة أن التزام الولايات المتحدة تجاه المادة الخامسة من معاهدة الناتو “حديدي”.

كما حذرت هاريس من أن روسيا الخليج 365 مخططها المعروف بالنسبة للجميع، مضيفة أن روسيا تخلق ذريعة غير صحيحة من أجل الغزو، وستقوم بحشد الجنود والعتاد، ونحن الآن نتسلم تقارير عن حدوث ما يبدو أنه استفزازات.. ونرى روسيا تنشر معلومات مغلوطة وأكاذيب ودعاية.”