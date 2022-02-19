شكرا لقرائتكم خبر عن في طريقهم للمدرسة.. الحوثي يستهدف أطفالاً بطائرة مسيرة في اليمن و«الإرياني» يندد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ندد وزير الإعلامي اليمني معمر الإرياني باستهداف ميليشيا الحوثي لعدد من الأطفال بطائرة مسيرة مفخخة مما تسبب في إصابة عدد منهم.

وقال الإرياني، في تغريدات عبر “تويتر”: “ندين ونستنكر بأشد العبارات استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، صباح اليوم، لعدد من الأطفال كانوا في طريقهم إلى المدرسة بمديرية حريب محافظة مارب، بطائرة مسيرة مفخخة، والذي أسفر عن إصابة مهند مبارك العقيلي (14 عام) وحمدان زايد القيسي العمر (13عام) وعلي ناجي القيسي (16)

وأضاف الإرياني “الخليج 365 مليشيا الحوثي الإرهابية أعمال القتل اليومي للمدنيين دون تفريق بين رجال ونساء وأطفال، في ظل صمت دولي مخزي وغير مبرر، وتقاعس منظمات وهيئات حقوق الإنسان وحماية الطفولة عن إدانة تلك الجرائم والقيام بمسئولياتها في وقفها، وملاحقة المسئولين عنها وتقديمهم للمحاسبة.

وطالب الإرياني “المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة هذه الجريمة وكل جرائم القتل الحوثي للمدنيين من الأطفال والنساء، والتحرك لتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم “مجرمي حرب”.