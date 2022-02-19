حاولتا بيع طفل.. اعتقال امرأتين في كربلاء

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة كربلاء، السبت، عن اعتقال امرأتين حاولتا بيع طفل.

وقالت المديرية في بيان، إنه "تم القبض على عصابة تتاجر بالاعضاء البشرية بعد ورود معلومات دقيقة من المصادر الموثوقة وبتوجيه قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء احمد علي زويني تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم مكافحة إجرام كربلاء وثلة من ضباط ومنتسبي شعبة الاتجار بالبشر للتوصل الى الفاعلين".

وأضاف البيان أنه "تم نصب كمين محكم لالقاء القبض على الجناة وتبين بعد ذلك أن احدى المتهمات تعمل في مستشفى النسائية والتوليد في الفلوجة بمحافظة الانبار، حيث كان الاتفاق هو بيع الطفل الى احد الاشخاص من محافظة بغداد مقابل مبلغ مالي، وقبل ان يتم التسليم تمت عملية القاء القبض عليهن واعترفن صراحة بالجريمة المنسوبة لهن".