الصحة العالمية تعلن عدد الجرعات ضد كورونا عالمياً

قال تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام المنظمة فى بيان جديد له، إنه "لمن المذهل أن نعتقد أنه منذ أكثر من عامين فقط منذ أن بدأ فيروس كورونا في الانتشار، هناك الآن العديد من اللقاحات الآمنة والفعالة ضده، وتم إعطاء أكثر من 10 مليارات جرعة على مستوى العالم".وأضاف أن "المأساة بالطبع هي أن المليارات من الناس لم يستفيدوا بعد من هذه الأدوات المنقذة للحياة"، مؤكداً أن "هناك 116 دولة خارج المسار الصحيح لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تطعيم 70% من سكان كل بلد بحلول منتصف هذا العام، أكثر من 80٪ من سكان إفريقيا لم يتلقوا جرعة واحدة بعد".

وأشار إلى أنه "يرجع جزء كبير من هذا التفاوت إلى حقيقة أن إنتاج اللقاح عالمياً يتركز في عدد قليل من البلدان ذات الدخل المرتفع في الغالب، لذلك، فإن أحد الدروس الأكثر وضوحاً للوباء هو الحاجة الملحة لزيادة الإنتاج المحلي للقاحات، لاسيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، لهذا السبب، أصدرت منظمة الصحة العالمية، في أبريل من العام الماضي، دعوة للتعبير عن الاهتمام بتأسيس مركز نقل التكنولوجيا للقاحات mRNA".