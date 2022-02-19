22 قتيلا ومصابا في اشتباكات بمالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش المالي عن مقتل 8 جنود وإصابة 14 آخرين فيما لا يزال 5 جنود في عداد المفقودين نتيجة اشتباكات مع مسلحين أمس بشمال البلاد. وقال الجيش في بيان إنه تمكن وبدعم جوي من القضاء على 57 مسلحا وتدمير الأماكن التي كانوا يتحصنون فيها. ويخوض الجيش المالي معارك ضارية في الشمال والوسط ضد الجماعات المسلحة الموالية لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.



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