شكرا لقرائتكم خبر مئات الانتهاكات لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن انتهاكات وقف إطلاق النار في منطقة دونباس شرق أوكرانيا تتزايد.

وكشفت أنها سجلت مئات من حالات القصف في المنطقة خلال اليوم السابق، في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في دونيتسك ولوهانسك.

وتم تسجيل 648 انتهاكا لوقف إطلاق نار في لوهانسك، من بينها 519 انفجارا. كما تم تسجيل 222 انتهاكا في دونيتسك من بينها 135 انفجارا.

وتمثل الأرقام ارتفاعا كبيرا في الأيام السابقة. وكانت هناك أرقام أكبر في الماضي. ويقاتل الانفصاليون الموالون لروسيا قوات الحكومة الأوكرانية المدعومة من حلف شمال الأطلسي (ناتو) في المنطقة. ويلقى كل طرف باللائمة على الطرف الآخر في الانتهاكات.