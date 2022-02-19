نواب من التنسيقية يتابعون أعمال تغطية وتأهل ترعة جنابية بحر مويس بالشرقية

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القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال تغطية وتأهل ترعة جنابية بحر مويس بههيا بمحافظة الشرقية بحضور النائبة هادية السعيد والنائب علاء مصطفى.

وقال النائب نادر مصطفى أنه تم التواصل مع المهندس خالد ابراهيم مدير عام إدارة رى غرب والمهندسة نعيمه مدير إدارة رى الإبراهيمية لتنظيف وتطهير فوم ماسورة الرى لسهولة مرور المياه من بحر مويس إلى ترعة جنابية بحر مويس.

وكان النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد تقدم من قبل بطلبات لوزارتى التنمية المحلية والاتصالات والهيئة القومية للبريد بشأن تطوير مكتب بريد ههيا وزيادة عدد العاملين بما يتناسب مع أعداء المواطنين الذين يتعاملوا معه لتخفيف المعاناة عليهم.

كما تقدم النائب نادر مصطفى أيضًا بطلب لإنشاء مكتب بريد نموذجى تتناسب مساحته وإمكانياته مع أعداء المتعاملين على غرار المكاتب المنتشرة النموذجية بالجمهورية.