الارشيف / اخبار العالم

نواب من التنسيقية يتابعون أعمال تغطية وتأهل ترعة جنابية بحر مويس بالشرقية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن نواب من التنسيقية يتابعون أعمال تغطية وتأهل ترعة جنابية بحر مويس بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال تغطية وتأهل ترعة جنابية بحر مويس بههيا بمحافظة الشرقية بحضور النائبة هادية السعيد والنائب علاء مصطفى.

وقال النائب نادر مصطفى أنه تم التواصل مع المهندس خالد ابراهيم مدير عام إدارة رى غرب والمهندسة نعيمه مدير إدارة رى الإبراهيمية لتنظيف وتطهير فوم ماسورة الرى لسهولة مرور المياه من بحر مويس إلى ترعة جنابية بحر مويس.

وكان النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد تقدم من قبل بطلبات لوزارتى التنمية المحلية والاتصالات والهيئة القومية للبريد بشأن تطوير مكتب بريد ههيا وزيادة عدد العاملين بما يتناسب مع أعداء المواطنين الذين يتعاملوا معه لتخفيف المعاناة عليهم.

كما تقدم النائب نادر مصطفى أيضًا بطلب لإنشاء مكتب بريد نموذجى تتناسب مساحته وإمكانياته مع أعداء المتعاملين على غرار المكاتب المنتشرة النموذجية بالجمهورية.

 

 

 

274228682_389806469621405_1990315313021748585_n

 

 

274238149_389806382954747_7150751079055370805_n

 

 

274314770_389806419621410_248707129174785883_n

 

 

274349543_389806562954729_3511281326665945234_n

 

 

274355588_389806526288066_8964993025113300576_n

 

 

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا