شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مراسم عزاء الكاتب الصحفى جلال دويدار بمسجد الشرطة بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم أسرة الكاتب الصحفى الراحل جلال دويدار رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق، مراسم عزاء له، مساء غد الأحد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ونعى المهندس حاتم دويدار والده بكلمات مؤثرة على صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلا: "توفي إلى رحمة الله والدي وقدوتى الأستاذ جلال دويدار. نرجوا الدعاء له بالرحمه والمغفرة".

يعد جلال دويدار من أشهر الكتاب الصحفيين فى مصر والوطن العربى، وشغل دويدار منصب رئيس تحرير جريدة الأخبار، كذلك الأمين العام الأسبق بالمجلس الأعلى للصحافة.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد نعى الكاتب الصحفي الكبير جلال دويدار، رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم، عن عمر 86 عامًا، وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، والأسرة الصحفية، والزملاء بجريدة الأخبار ومؤسسة أخبار اليوم، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال المجلس إن الفقيد كان مثالا يحتذى به في العمل والاجتهاد، وصاحب أياد بيضاء وعلامة بارزة في تحمل المسئولية، على مدار مسيرته المهنية، مضيفا أن الراحل كان صاحب سيرة ومسيرة مهنية حافلة وتتلمذ على يده أجيال من الصحفيين.