شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن خسائر بشرية.. مليشيا الحوثي تستهدف معسكر العلم في شبوة بصاروخ بالستي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير أفادت مصادر يمنية بسقوط قذائف على معسكر العلم الذي تتواجد فيه قوات تابعة للتحالف. وأكدت المصادر أن ميليشا الحوثي أطلقوا صاروخا على معسكر العلم التابع لقوات يمنية موالية للتحالف العربي بقيادة المملكة بعد وصول تعزيزات لصد هجوم على محافظة شبوة. كما كشفت المصادر عن وقوع خسائر بشرية؛ جراء الصاروخ الباليستي الذي أطلقته الميليشا المارقة المدعومة من إيران.

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