شكرا لقرائتكم خبر عن ظلام دامس.. 200 ألف منزل بدون كهرباء في بريطانيا بسبب العاصفة يونس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

لا تزال العاصفة يونس تلقي بظلالها على جميع مناحي الحياة في العديد من البلدان الأوربية، خاصة بريطانيا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة البريطانية أن نحو 200 ألف منزل في بريطانيا ما زالت بدون كهرباء اليوم السبت.

وأضافت أن العاصفة يونس تسببت، في قطع التيار الكهربائي عن 1.4 مليون أسرة في اليوم السابق.

وكانت عاصفة قادمة من المحيط الأطلسي قد ضربت شمال غرب أوروبا أمس الجمعة مصحوبة برياح وصلت سرعتها إلى 196 كيلومترا في الساعة.

وقد أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإحداث أضرار مادية واسعة النطاق، إضافة إلى قتل ستة أشخاص آخرين على الأقل في أيرلندا وبلجيكا وهولندا.