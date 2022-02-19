شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الحركة الملاحية بميناء شرم الشيخ البحري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت هيئة موانئ البحر الأحمر فتح ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء المصرية، بعد تحسن الأحوال الجوية.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أنه تم استئناف الأنشطة البحرية واستئناف الحركة الملاحية بميناء شرم الشيخ، لافتة الانتباه إلى متابعة حالة الطقس أولاً بأول لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وأشار البيان إلى انتظام الحركة الملاحية وتداول البضائع في موانئ السويس لعدم تأثير حالة الطقس على إبحار العائمات الكبيرة كالسفن التجارية، أو الصغيرة مثل اللانشات والوحدات المساعدة.