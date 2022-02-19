شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: نسعى لإيجاد حل للنزاع في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في جلسة حوارية في مؤتمر ميونيخ للأمن، استمرار المملكة في دعم حكومة اليمن الشرعية وحماية الأماكن التي تسيطر عليها، موضحًا: "نأمل أن يضع الحوثيون مصلحة اليمن قبل مصلحة أي طرف خارجي".

وأوضح وزير الخارجية أن ضربات التحالف الجوية تضمن حماية المدنيين، حيث يستخدم التحالف نفس معايير الناتو في حماية المدنيين، وأن وقف إطلاق النار هو الأساس من أجل حماية المدنيين في اليمن.

وأكد: " لدينا آلية للتحقيق في الحوادث في اليمن ونحن ملتزمون بحماية المدنيين".