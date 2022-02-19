أنقرة تعلن 'تحييد' ثمانية من حزب العمال شمالي العراق

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن "الإرهابيين تم تحييدهم في قصف استهدف منطقة أفشين ـ باسيان شمالي العراق".

وأضافت أن "عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في المنطقة خلال اليوم ارتفع إلى 13".

