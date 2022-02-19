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أنقرة تعلن 'تحييد' ثمانية من حزب العمال شمالي العراق

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع التركية "تحييد" 8 عناصر من "حزب العمال الكردستاني" في قصف استهدف مواقعهم شمالي العراق، وفق ما أفادت وكالة "الأناضول".
وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن "الإرهابيين تم تحييدهم في قصف استهدف منطقة أفشين ـ باسيان شمالي العراق".

وأضافت أن "عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في المنطقة خلال اليوم ارتفع إلى 13".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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