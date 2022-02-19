انت الان تتابع خبر أنقرة تعلن 'تحييد' ثمانية من حزب العمال شمالي العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع التركية "تحييد" 8 عناصر من "حزب العمال الكردستاني" في قصف استهدف مواقعهم شمالي العراق، وفق ما أفادت وكالة "الأناضول".
وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن "الإرهابيين تم تحييدهم في قصف استهدف منطقة أفشين ـ باسيان شمالي العراق".
وأضافت أن "عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في المنطقة خلال اليوم ارتفع إلى 13".
وأضافت أن "عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في المنطقة خلال اليوم ارتفع إلى 13".