البنك المركزي يستعرض 'نتائج' سعر الصرف الحالي

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر البنك المركزي العراقي، السبت، أن سعر الصرف حقّق كثيراً من النتائج الإيجابية، محذراً من ركود اقتصادي جراء تكرار تغيير السعر.

وقال مصدر مخوّل في البنك المركزي في بيان، إن "سعر الصرف الحالي حقّق كثيراً من النتائج الإيجابية، كان أبرزها تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وصولاً إلى تحقيق فائض في نهاية عام 2021، ومنح المنتجين والمستثمرين المحليين ميزة تنافسية مهمة مع السلع المستوردة".

وأضاف أن "تكرار تغيير سعر الصرف خلال أوقات قصيرة من دون دراسة من الجهات المعنية، يؤدي إلى ركود اقتصادي، ويربك عمل الأسواق المحلية، ويزيد من المضاربات على العملة الأجنبية، ويبدّد المكاسب التي حققها سعر الصرف الحالي".

ولفت المصدر الى أنه "على الرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمية ذات الطابع غير المستقر، فليس هناك ارتباط بين هذا الارتفاع وبين أهداف تغيير سعر الصرف ونتائجه"، مؤكداً أن "الارتفاع الحالي في أسعار النفط سيمكّن الحكومة العراقية من إعادة بناء الاقتصاد العراقي بشكل صحيح، وبناء مصدات مالية كافية لمواجهة أية تقلبات مستقبلية في أسعار النفط الدولية".

واستضاف مجلس النواب، اليوم السبت، محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب ونائبه، بعد أن حدد قبل أيام موعداً للاجتماع مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي من أجل بحث سعر صرف الدولار.