الأمن يعتقل قاتل مهندس يعمل بشركة حفر في ذي قار

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال منفذ جريمة قتل بحق مهندس يعمل في شركة حفر الجنوب العاملة في مشروع مد أنبوب غاز بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار"، مبيناً أن "الضحية من الجنسية العراقية ويعمل ضمن فريق شركة مشاريع البصرة".وأضاف، أن "الشركة العاملة في المشروع لم تنسحب، لكنها أوقفت العمل مؤقتاً بسبب الحادث، على أن يستأنف يوم غد".

وفي وقت سابق من اليوم، افاد مصدر أمني، بمقتل مهندس يعمل في شركة حفر الجنوب في ذي قار.

