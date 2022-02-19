موقف سعودي جديد بشأن المحادثات مع إيران

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قوله، "نتطلع لجولة خامسة من المحادثات مع إيران على الرغم من عدم إحراز تقدم جوهري في الجولات السابقة".

وأضاف بن فرحان "ينبغي أن يكون اتفاق إيران النووي نقطة انطلاق لا نقطة انتهاء".