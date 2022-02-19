موقف سعودي جديد بشأن المحادثات مع إيران

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بغداد - ياسين صفوان - كشفت السعودية، السبت، عن موقف جديد بشأن المحادثات مع إيران.
ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قوله، "نتطلع لجولة خامسة من المحادثات مع إيران على الرغم من عدم إحراز تقدم جوهري في الجولات السابقة".
وأضاف بن فرحان "ينبغي أن يكون اتفاق إيران النووي نقطة انطلاق لا نقطة انتهاء".
وكان البرلماني الإيراني جليل رحيمي جهنا أبادي، أكد قبل أيام، أن إيران والسعودية تقتربان من استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في كل من الرياض وطهران.