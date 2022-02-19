شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحمى القانون المستهلك من الأدوية المغشوشة عبر الإنترنت؟.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "حماية المستهلك من الأدوية المغشوشة عبر الإنترنت.. القانون لم يتناول حماية المستهلك من المنتجات الدوائية المضروبة.. وكلف بإنشاء هيئتين لضبط سوق الدواء".

ويلقى "برلماني" فى هذا التقرير الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تتعلق بكيفية حماية المستهلك من الأدوية المغشوشة عبر الانترنت فى التشريع المصرى، وذلك من خلال رصد الإحصائيات العالمية والمحلية لتجارة الأدوية، ولماذا القانون المصرى لم يتعرض فى بادئ الأمر للحماية المقررة للمستهلك من المنتجات الدوائية المغشوشة؟ وتناول التأصيل التاريخى للقوانين الطبية والصيدلانية.

لقراءة تفاصيل التقرير:

حماية المستهلك من الأدوية المغشوشة عبر الانترنت.. القانون لم يتناول حماية المستهلك من المنتجات الدوائية المضروبة..وكلف بإنشاء هيئتين لضبط سوق الدواء