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وفد برلمانى كازاخستانى يصل القاهرة.. ويلتقى رئيس مجلس الشيوخ غدا

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القاهرة - سامية سيد - وصل إلى القاهرة اليوم السبت، وفدا برلمانيا رفيع المستوى من جمهورية كازاخستان برئاسة الدكتور مولين اشيمبايف رئيس مجلس الشيوخ بدولة كازاخستان.

 

وكان فى استقبال الوفد بمطار القاهرة النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، وتأتى الزيارة تلبية لدعوة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ توطيدًا للعلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين.

 

ومن المنتظر أن يلتقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بالوفد الكازخستانى غدًا.

 

تستغرق الزيارة ثلاثة أيام يلتقى فيها الضيوف بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وكذلك الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف.

 

ويتضمن برنامج الزيارة قيام الوفد الكازاخستانى بعمل جولات سياحية للمناطق التاريخية والدينية بالقاهرة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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