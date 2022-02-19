شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طلبات إحاطة لوزيرى الكهرباء والبترول أمام طاقة النواب الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، الأسبوع الجارى، 4 طلبات إحاطة مقدمين من أعضاء المجلس لوزيري البترول والكهرباء، حيث تنظر اللجنة الأحد موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوى بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة والتي تم إنشائها بالقرار الجمهوري رقم (197) لسنة 2000 .

وكذا الطلب المقدم من النائب محمد عبد الله زين بشأن معاناة أهالي القرى في العديد من محافظات الجمهورية من إجراءات وطريقة سداد مستحقات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

فيما خصصت اللجنة البرلمانية اجتماعاتها الثلاثاء لنظر موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب نشأت فؤاد عباس بشأن سوء توزيع الأعمدة الكهربائية، والتأخر في تركيب العدادات الكودية بديلاً لنظام الممارسة، وسرعة إحلال المحولات الكهربائية والأعمدة المتهالكة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، و النائب أحمد عبد السلام قورة بشأن عدم تشغيل اللوحات الكهربائية بكامل طاقتها والتي أنشئت، من قبل شركة توزيع الكهرباء، وإنشاء محطات محولات كهربائية بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.