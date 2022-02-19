شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طلبات إحاطة لوزيرى الكهرباء والبترول أمام طاقة النواب الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، الأسبوع الجارى، 4 طلبات إحاطة مقدمين من أعضاء المجلس لوزيري البترول والكهرباء، حيث تنظر اللجنة الأحد موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوى بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة والتي تم إنشائها بالقرار الجمهوري رقم (197) لسنة 2000 .
وكذا الطلب المقدم من النائب محمد عبد الله زين بشأن معاناة أهالي القرى في العديد من محافظات الجمهورية من إجراءات وطريقة سداد مستحقات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
فيما خصصت اللجنة البرلمانية اجتماعاتها الثلاثاء لنظر موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب نشأت فؤاد عباس بشأن سوء توزيع الأعمدة الكهربائية، والتأخر في تركيب العدادات الكودية بديلاً لنظام الممارسة، وسرعة إحلال المحولات الكهربائية والأعمدة المتهالكة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، و النائب أحمد عبد السلام قورة بشأن عدم تشغيل اللوحات الكهربائية بكامل طاقتها والتي أنشئت، من قبل شركة توزيع الكهرباء، وإنشاء محطات محولات كهربائية بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.
وتختص لجنة الطاقة والبيئة، بالسياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول، والخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف، وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها، واستخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.
كما تشمل اختصاصاتها الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة فى السياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية، وكل ما يتعلق بشئون البيئة وتغير المناخ ومكافحة التلوث والتنمية المستدامة، و-المحميات الطبيعية والمحافظة عليها، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، وبشئون البيئة والتنمية المستدامة.