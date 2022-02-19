"خارجية النواب" تناقش آخر مستجدات مكاتب التصديقات بالمحافظات

فتح ملف "مكاتب التصديقات التابعة للخارجية المصرية" من جانب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، جاء بعدما تقدم النائب طارق الخولى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة يحمل عنوان "معاناة المواطنين مع مكاتب تصديقات الخارجية".

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش بحث آخر المستجدات الخاصة بعمل مكاتب التصديقات في المحافظات المختلفة، وذلك خلال اجتماعها غدا الأحد.

محمد يوسف

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