مقتل 15 شخصًا وإصابة العشرات في سلسلة تفجيرات بالصومال

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قتل 15 شخصًا على الأقل من بينهم مسؤولون محليون، وأصيب العشرات السبت في تفجير انتحاري بمطعم في مدينة بلدوين وسط الصومال تبنته حركة الشباب.

وذكر التلفزيون الرسمي الصومالي،أن 13 شخصا قتلوا بينهم نائب مفوض المدينة للشؤون الاجتماعية، عبد الرحمن كينان، فضلاً عن إصابة 18 آخرين، في تفجير انتحارى استهدف مقهى في مدينة بلدوين، وسط البلاد.

أعلنت الشرطة الصومالية، مقتل شخصين وجرح 20 آخرين، في هجمات متزامنة شنتها "حركة الشباب" على مراكز للشرطة في العاصمة مقديشو ومحيطها ليل الثلاثاء الأربعاء.

وتبنت حركة الشباب الهجمات، مؤكدة أنها استهدفت ستة مواقع في العاصمة ومحيطها.