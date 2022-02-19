صور.. الدفع بسيارات الكسح لشفط مياه الأمطار من شوارع جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد :

تعرضت محافظة جنوب سيناء مساء اليوم السبت، لطقس سيئ بكافة المدن، ونشطت الرياح التي يصاحبها انخفاض شديد في درجة الحرارة من هطول الأمطار متفاوت الشدة على مدن رأس سدر، أبورديس، وأبوزنيمة، وطور سيناء، ودهب.

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تضرب المدن.

وقال اللواء أحمد سعيد عرفة، رئيس شركة المياه بجنوب وشمال سيناء، إنه جرى برفع حالة الاستعداد القصوى بنطاق عمل الشركة، وجرى التعامل مع تجمعات المياه وفقًا لخطة الطوارئ و الأزمات، و تنتشر حاليا المعدات في شوارع مدن محافظة جنوب سيناء للتعامل مع مياه الأمطار و السيول بواسطة الأطقم الفنية طبقًا لتوزيع المناطق الساخنة.

وأوضح رئيس الشركة في تصريح له اليوم، أن جميع المحطات تعمل بشكل طبيعي، وجرى تزويدها بمولدات الطاقة الكهربية ووحدات الرفع لتكون على أقصى درجات الاستعداد والجاهزية.

وأكد أنه وجه بإجراء عمليات رفع تجمعات مياه الأمطار أولًا بأول لضمان السيولة المرورية بمختلف مدن المحافظة، وانعقاد لجنة الأزمات والطوارئ بالشركة على مدار الساعة، للمتابعة مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.