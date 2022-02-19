وزير الدفاع الأمريكي: روسيا وصلت للجاهزية الكاملة لغزو أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - فيلنيوس - (د ب أ)

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم السبت خلال زيارة إلى ليتوانيا إن روسيا وصلت للجاهزية العسكرية الكاملة لغزو أوكرانيا.

وقال أوستن في فيلنيوس: "تعمل روسيا منذ أشهر على حشد قواتها العسكرية في أوكرانيا وداخلها، بما في ذلك بيلاروس. إنهم ينتشرون ومستعدون الآن للهجوم".

وذكر أوستن إنه تشارك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن التقييم الذي يشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارا بالفعل لغزو روسيا. وشدد وزير الدفاع في الوقت نفسه على أن الصراع "ليس حتميا" وأن بوتين يمكن أن يختار طريقا مختلفا.

وأضاف أوستن: "الولايات المتحدة، تسير في خطى موحدة مع حلفائنا وشركائنا وعرضت عليه فرصة للسعي لحل دبلوماسي. ونأمل في أن يختار ذلك. نأمل في أن يتراجع من شفا الصراع وأن يخفف التصعيد".