32 منشأة.. تعرف على مدارس الفترة المسائية في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم السبت، عن أسماء 32 مدرسة تحولت للدراسة في الفترة المسائية تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومتحوراته.

قال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الوادي الجديد، في تصريح لـ"الخليج 365"، مساء اليوم السبت، إن جرى تجهيز 32 مدرسة للدراسة في الفترة المسائية تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة بتقليل الكثافات داخل الفصول وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، بضرورة التشديد في تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل المدارس.

وأضاف جمال، أن المدارس التي جرى تجهيزها بواقع 8 مدارس بالمرحلة الابتدائية بإدارة الخارجة التعليمية هي ( 6 أكتوبر – عمر بن الخطاب – المروة- صلاح الدين – الشعراوي – الزهور الجديدة- طلعت ضرغام – 25 يناير) و4 مدارس بالمرحلة الإعدادية بإدارة الخارجة التعليمية هي ( الشهداء "الصف الأول" وجرى نقلها لمدرسة نجيب محفوظ فترة صباحية- السبط البحري- المجاهدين – الشعراوي)، و9 مدارس بالمرحلة الابتدائية في إدارة الفرافرة التعليمية هي( الفرافرة الأساسي – الفرافرة الجديدة – عائشة عبد الرحمن – عبد المجيد الجغيل – علي بن أبي طالب – اللواء صبيح – زراعة 3 – الرواد – أبو الهول)، 11 مدرسة إعدادية بمركز الفرافرة هي( الفرافرة أساسي- الفرافرة المشتركة – النهضة – علي بن أبي طالب – زراعة 13 – الكفاح – الحطية – أبو هريرة – عمر بن الخطاب – الشهداء – التحرير).