زيلينسكي: حان الوقت لتحرك الغرب لمساعدة أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - ميونخ - (د ب أ)

قال اليوم السبت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه حان الوقت للتحرك الآن إذا كان الغرب مقتنعا بأن الغزو الروسي لبلاده أصبح وشيكا.

وأضاف زيلينسكي فى كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن : "نحتاج لضمانات أمنية".

وتابع الرئيس الأوكراني قائلا:" أنتم تقولون أن الحرب على وشك البدء، إذا فما الذي تنتظرونه؟ لن نكون بحاجة لعقوباتكم عندما يبدأ القصف".

واختتم زيلينكسي تصريحاته قائلا:" عندما تسألون ما الذي يمكن فعله. هناك الكثير من الأشياء المختلفة التي يمكن فعلها. يمكننا تزويدكم بقائمة".