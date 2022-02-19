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زيلينسكي: حان الوقت لتحرك الغرب لمساعدة أوكرانيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - ميونخ - (د ب أ)

قال اليوم السبت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه حان الوقت للتحرك الآن إذا كان الغرب مقتنعا بأن الغزو الروسي لبلاده أصبح وشيكا.

وأضاف زيلينسكي فى كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن : "نحتاج لضمانات أمنية".

وتابع الرئيس الأوكراني قائلا:" أنتم تقولون أن الحرب على وشك البدء، إذا فما الذي تنتظرونه؟ لن نكون بحاجة لعقوباتكم عندما يبدأ القصف".

واختتم زيلينكسي تصريحاته قائلا:" عندما تسألون ما الذي يمكن فعله. هناك الكثير من الأشياء المختلفة التي يمكن فعلها. يمكننا تزويدكم بقائمة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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