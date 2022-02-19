رئيس البرلمان الجزائري: قمة الجزائر ستحمل نقلة نوعية للوضع العربي

اسماعيل عبد الحي - أعلن رئيس مجلس النواب الجزائري إبراهيم بوغالي أن القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر هذه السنة ستحمل نقلة نوعية للوضع العربي.

وقال بوغالي خلال مشاركته في أشغال المؤتمر 32 للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة، اليوم الخميس، إن "الجزائر ستضرب موعدا لكل أشقائها باحتضان القمة العربية هذا العام من أجل نقلة نوعية للوضع الراهن العربي وإطلاق الأمل في مستقبل ملؤه الأمن والسلام والتنمية."

وبارك بوغالي ما وصفه بإصلاح ذات البين بين الأشقاء في دول الخليج، معبرا عن سعيه لحلحلة باقي النزاعات في العالم العربي.

وأكد رئيس البرلمان الجزائري أن تحقيق السلم والأمن في الوطن العربي يقتضي مواصلة مكافحة الإرهاب ومسبباته وتجفيف منابع تمويله.

وجدد بوغالي التأكيد على أن القضية الفلسطينية تستحق مساندتها في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.