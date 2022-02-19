وفي الشأن اليمني كشف وزير الخارجية أن مليشيات الحوثي رفضت كل عروض وقف إطلاق النار لحل الأزمة اليمنية، وقال: نأمل أن يضع الحوثيون مصلحة اليمن قبل مصلحة أي طرف خارجي.
وحول أعمال تحالف دعم الشرعية في اليمن قال وزير الخارجية إن ضربات التحالف الجوية تضمن حماية المدنيين، موضحا أن التحالف في اليمن يستخدم نفس معايير الناتو في حماية المدنيين.
وأكد أن وقف إطلاق النار هو الأساس من أجل حماية المدنيين في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية: مليشيا الحوثي رفضت كل العروض لوقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.