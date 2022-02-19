وزير الخارجية: مليشيا الحوثي رفضت كل العروض لوقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في تصريحات للصحفيين وذلك أثناء مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم، إن السعودية تتطلع لجولة خامسة من المحادثات مع إيران رغم عدم إحراز تقدم جوهري في الجولات السابقة. وأضاف: هناك عدة أمور يمكن مناقشتها مع إيران إذا كان لديها رغبة في خفض التصعيد بالمنطقة.

وفي الشأن اليمني كشف وزير الخارجية أن مليشيات الحوثي رفضت كل عروض وقف إطلاق النار لحل الأزمة اليمنية، وقال: نأمل أن يضع الحوثيون مصلحة اليمن قبل مصلحة أي طرف خارجي.

وحول أعمال تحالف دعم الشرعية في اليمن قال وزير الخارجية إن ضربات التحالف الجوية تضمن حماية المدنيين، موضحا أن التحالف في اليمن يستخدم نفس معايير الناتو في حماية المدنيين.

وأكد أن وقف إطلاق النار هو الأساس من أجل حماية المدنيين في اليمن.