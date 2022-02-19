القوات الأوكرانية قصفت عدة مناطق سكنية في دونيتسك

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 34 دقيقة

آخر تحديث: 19 - فبراير - 2022 6:15 مساءً

قصفت القوات الأوكرانية عدة مناطق سكنية في دونيتسك خلال الساعات الماضية, وهذا ما أكده ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار، اليوم السبت.

وقال ممثل دونيتسك في المركز، إن القوات الأوكرانية قصفت في أقل من ساعة 3 مناطق سكنية أخرى في دونباس، مشيراً إلى تعرض منطقة لينينسكي للقصف مرتين.

وجاء تبادل السلطات الأوكرانية, وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.

وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين؛ ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة “دونباس”، جنوب شرقي أوكرانيا.

وفي صيف عام 2020، دخلت إجراءات وقف إطلاق النار الإضافية حيز التنفيذ في “دونباس”؛ وتشمل حظرا كاملا لإطلاق النار، ونشر الأسلحة في المناطق السكانية وبالقرب منها، والعمليات الهجومية والاستطلاعية والتخريبية