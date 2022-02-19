القضاء على 13 عنصراً من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت اليوم وزارة الدفاع التركية، في آخر المستجدات العسكرية, انه تم تحييد 13 عنصراً من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق, وأوضحت الوزارة في بيان أن “8 إرهابيين تم تحييدهم في قصف استهدف منطقة “أفشين ـ باسيان” شمالي العراق”، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت الوزارة في بيان منفصل، أن القوات التركية تمكنت من تحييد 5 من عناصر حزب العمال الكردستاني في منطقة عملية “مخلب النمر” المستمرة بمنطقة “حفتانين” شمالي العراق.

وبذلك، ارتفع إجمالي قتلى حزب العمال الكردستاني (تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا) في عمليات قصف تركية بشمالي العراق اليوم السبت إلى 13.

​وفي 15 يونيو/حزيران 2020 أعلنت تركيا انطلاق عملية “مخلب النمر” في حفتانين شمالي العراق، وذلك بعد يومين من إطلاق عملية “مخلب النسر” إذ تقول أنقرة إن عناصر من “حزب العمال الكردستاني” يشنون هجمات على الداخل التركي انطلاقًا من الأراضي العراقية.