شولتز: أمام إيران خياراً واحداً من أجل التوصل إلى الاتفاق النووي

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - فبراير - 2022 5:46 مساءً

قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن جميع العناصر موجودة في مكانها لصفقة نووية مع إيران.

وأضاف شولتز في كلمة له خلال مؤتمر ميونخ للأمن بأنها “لحظة حقيقة” بالنسبة للاتفاق النووي الإيراني، وأضاف بأن شوطا بعيدا في مفاوضات فيينا تم قطعه، وأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لرفع العقوبات.

واعتبر أن أمام القيادة الإيرانية خيارا، وأنه إذا استمرت إيران في تخصيب الوقود فهذا “أمر غير مقبول”.

عبارات التفاؤل بشأن محادثات فيينا، جاءت أيضا على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض الأميركي جين ساكي التي قالت -في مؤتمر صحفي بواشنطن- إن تقدما كبيرا تم إحرازه خلال الأسبوع الماضي بالمباحثات ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بعد.

أضافت ساكي أن التوصل إلى تفاهم بشأن العودة المتبادلة للاتفاق النووي ممكن في غضون أيام “إذا أظهرت إيران جدية”.

وكانت تقديرات إسرائيلية رجحت أن يتم توقيع الاتفاق النووي بين إيران والدول العظمى قبل نهاية الأسبوع.

وحسب ما نقلته الإذاعة الإسرائيلية الرسمية عن مسؤول رفيع فإن تل أبيب تستعد لمواجهة هذا التطور، مشيرة إلى أنه رغم وجود قضايا لم يتم حسمها بعد، فإن الاتجاه الغالب هو السير نحو التوصل إلى حل وسط مع طهران.

وأضافت الإذاعة أن أوساطا إسرائيلية تأمل رفع العقوبات عن إيران تدريجيا، لكنها تخشى أن تشجع واشنطن الشركات التجارية للتعامل مع طهران.

وقد بدأت قبل أشهر المباحثات بين إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا) لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا عام 2018.

وتهدف المباحثات -التي تشارك فيها واشنطن بشكل غير مباشر- إلى إعادة الأميركيين إلى الاتفاق خصوصا عبر رفع العقوبات التي أعادوا فرضها على طهران بعد انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب منه، مقابل عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب اتفاق 2015، والتي تراجعت عن العديد منها في أعقاب الانسحاب الأميركي.