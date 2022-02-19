بالفيديو.. قتلى وإصابات إثر انهيار مدخنة مصنع بدولة عربية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شهد مركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية شمالي القاهرة بمصر، اليوم السبت، حادثة انهيار مدخنة مصنع طوب، والتي أسفرت عن وفاة 4 عمال وإصابة 6 آخرين. وتلقت السلطات المصرية، إخطارا بانهيار مدخنة مصنع طوب بجوار كوبري أبو نبهان في ميت غمر، ووجود متوفين ومصابين. وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين انهيار مدخنة مصنع طوب بسبب الأحوال الجوية. وأعلنت قوات الحماية المدنية، أنه تم استخراج 4 جثامين من تحت الأنقاض، إضافة إلى 6 مصابين، فيما يجري البحث عن متوفين أو ناجين.

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