شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مأساة ريان.. 8 قتلى من عائلة واحدة في حادث مميت بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

لقى ثمانية أشخاص مصرعهم قي حادث سير مميت، بمدينة الداخلة بالمغرب، حسبما أفادت مصادر طبية من المركز الإستشفائي الجهوي الحسن الثاني.

وذكرت المصادر أن القتلى معظمهم من النساء والأطفال وينتمون لعائلة واحدة.

وكان المركز الإستشفائي استقبل القتلى الذين فارقوا الحياة على الفور، مشيرة إلى أن من بينهم 3 نساء و4 أطفال، إلى جانب رجل واحد، بالإضافة إلى 4 إصابات، واحدة منها خطيرة.

نجمت الحادثة عن اصطدام سيارة خفيفة بأخرى رباعية الدفع إلى جانب دراجة نارية، بالشريط الساحلي المحاذي لسور مطار الداخلة وحي النهضة.

وتسببت قوة الاصطدام في تناثر أشلاء بعض القتلى، خاصة سائق الدراجة النارية؛ فيما استنفرت الحادثة المميتة مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية.

يشار إلى أن هذه الحادثة الخطيرة وقعت بالتزامن مع اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يعتبر مناسبة لتقييم مختلف العمليات والبرامج المنجزة لمواجهة حرب الطرقات في المغرب الذي يسجل في المتوسط حوالي 3500 وفاة و12 ألف إصابة خطيرة سنويا.