شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أكاذيبه عن المعراج.. نجل الرئيس مبارك لـ إبراهيم عيسى: التزم الأدب مع رسول الله ﷺ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك رسالة موجعة للإعلامي المصري المثير للجدل ” إبراهيم عيسى”، عقب حديث الأخير عن رحلة الإسراء والمعراج.

وكتب علاء مبارك على حسابه في تويتر : ” إنه طلع “.. أسلوب لا يليق دا كلام تقوله لواحد صاحبك على القهوة”.

وأضاف في رده على الإعلامي المصري:” أما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتزم الأدب .. ما الهدف من الطعن فى الثوابت الإسلامية والنيل من المقدسات الدينية؟

وتابع قائلا :” الإسراء والمعراج معجزة كبرى تذكرنا بقدرة الله سبحانه وتعالى وعبوديته ، والإسراء والمعراج ثابتة فى القرآن والسنة”.

وكان البرلمان المصري قد أعرب عن استيائه من تصريحات عيسى، مطالبا الحكومة ورؤساء الهيئات الإعلامية بوقف برنامج ابراهيم عيسى بعد تطاوله ووصفه الإسراء والمعراج بأنه وهمي، وهو ما يعني تكذيب للقرآن وللنبي صلي الله عليه وسلم.