شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات في دولة خليجية تمنح الموظفين حق بيع رصيد الإجازات ببدل نقدي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يناقش مجلس الوزراء الكويتي الإثنين المقبل، قانون السماح استبدال بدل الإجازات.

ونقلت صحف كويتية عن النائب خليل الصالح، أن قانون السماح باستبدال بدل الإجازات سيعرض على مجلس الوزراء الإثنين المقبل لإقراره، مشيدا بجهود وزير العدل الكويتي للدفع بإقراره وتسريع عرضه على مجلس الأمة.

وبحسب القبس، فإن مرسوم قانون الخدمة المدنية للسماح بالاستبدال النقدي لإجازات الموظفين اعتمد من الجهات كافة على أن يعرض على مجلس الوزراء لإقراره خلال اجتماعه المقبل.

كما أن التعديلات المزمع إقرارها تلبي المقترح الذي تقدمنا به للسماح باستبدال الإجازات وتمنح الحق للموظفين في بيع رصيد الإجازات ببدل نقدي، بحسب ما نقل عن وزير العدل الكويتي .