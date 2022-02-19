شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني»: مليشيا الحوثي تواصل أعمال القتل في ظل صمت دولي غير مبرر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني اليوم، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، صباح اليوم، لعدد من الاطفال كانو في طريقهم إلى المدرسة بمديرية حريب محافظة مأرب، بطائرة مسيرة مفخخة، والذي أسفر عن إصابة مهند مبارك العقيلي (14 عام) وحمدان زايد القيسي العمر (13عام) وعلي ناجي القيسي (16).

وقال الإرياني عبر حسابه في "التويتر": "تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية أعمال القتل اليومي للمدنيين دون تفريق بين رجال ونساء وأطفال، في ظل صمت دولي مخزي وغير مبرر، وتقاعس منظمات وهيئات حقوق الانسان وحماية الطفولة عن إدانة تلك الجرائم والقيام بمسئولياتها في وقفها، وملاحقة المسئولين عنها وتقديمهم للمحاسبة".

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة هذه الجريمة وكل جرائم القتل الحوثي للمدنيين من الأطفال والنساء، والتحرك لتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".