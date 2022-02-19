شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف منزل في بريطانيا ما زالت بدون كهرباء بعد العاصفة «يونيس» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الحكومة البريطانية إن نحو 200 ألف منزل في بريطانيا ما زالت بدون كهرباء اليوم السبت بعد أن تسببت العاصفة يونيس في قطع التيار الكهربائي عن 1.4 مليون أسرة في اليوم السابق.

وضربت عاصفة قادمة من المحيط الأطلسي شمال غرب أوروبا أمس الجمعة مصحوبة برياح وصلت سرعتها إلى 196 كيلومترا في الساعة مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإحداث أضرار مادية واسعة النطاق. وقتل ستة أشخاص آخرين على الأقل في أيرلندا وبلجيكا وهولندا.

وقال وزير الأعمال والطاقة البريطاني كواسي كوارتنج إنه تمت إعادة التيار إلى 1.2 مليون أسرة لكن ما زال هناك 190 ألف أسرة بدون كهرباء.

كانت الكهرباء قد انقطعت عن نحو مليون منزل في نوفمبر تشرين الثاني عندما ضربت عاصفة قوية شمال شرق انجلترا وشرق اسكتلندا.