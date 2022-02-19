انت الان تتابع خبر إصابة نيمار.. تقرير يكشف سر تأخر عودته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان نيمار تعرض للإصابة بالتواء في كاحله الأيسر وأخرى في الأربطة، وغاب عن الملاعب قرابة ثلاثة أشهر.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإنه كان محدداً أن يعود نيمار إلى الملاعب قبل مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بعدة أسابيع، لكن اللاعب البرازيلي عاد أمام الميرنجي، وشارك بديلاً في الشوط الثاني من اللقاء.



وكشف أحد المقربين من نيمار بحسب الصحيفة، أن طول فترة التعافي التي منحها النادي للاعب تعود إلى تعرض الأخير لكسر بسيط أثناء فترة الإصابة.

ودخل نيمار قائمة سان جيرمان لمباراة نانت المقرر لها مساء اليوم السبت على ملعب "لا البوجوار" ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الفرنسي، ومن المتوقع أن يكون اللاعب البرازيلي ضمن التشكيلة الأساسية.