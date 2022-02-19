انت الان تتابع خبر سجال المالية والبرلمان ومسلسل استهداف مقار الأحزاب في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = رئاسة البرلمان تطالب بمنع سفر وزير المالية.. والاخير يؤكد استعداده للتعاون في إطار الدستور.
= بارزاني يجدد رفضه لقرار الاتحادية بشأن النفط والغاز.. والتغيير تتهم مسؤولي الاقليم بسرقة واردات البترول.
= استهداف منزل نائبة عن حركة امتداد في الناصرية.. والقبض على احد المتورطين بتفجير مقر تقدم في الأنبار.
= مطالبات بتوفير سكن ملائم للمهجرين من مكحول.. والسيادة يحذر من انتهاك كرامة النازحين.
= استهداف منزل نائبة عن حركة امتداد في الناصرية.. والقبض على احد المتورطين بتفجير مقر تقدم في الأنبار.
= مطالبات بتوفير سكن ملائم للمهجرين من مكحول.. والسيادة يحذر من انتهاك كرامة النازحين.