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سجال المالية والبرلمان ومسلسل استهداف مقار الأحزاب في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = رئاسة البرلمان تطالب بمنع سفر وزير المالية.. والاخير يؤكد استعداده للتعاون في إطار الدستور.
= بارزاني يجدد رفضه لقرار الاتحادية بشأن النفط والغاز.. والتغيير تتهم مسؤولي الاقليم بسرقة واردات البترول.

= استهداف منزل نائبة عن حركة امتداد في الناصرية.. والقبض على احد المتورطين بتفجير مقر تقدم في الأنبار.


= مطالبات بتوفير سكن ملائم للمهجرين من مكحول.. والسيادة يحذر من انتهاك كرامة النازحين.
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MO Nasa

MO Nasa

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