سجال المالية والبرلمان ومسلسل استهداف مقار الأحزاب في نشرة السومرية

= بارزاني يجدد رفضه لقرار الاتحادية بشأن النفط والغاز.. والتغيير تتهم مسؤولي الاقليم بسرقة واردات البترول.

= استهداف منزل نائبة عن حركة امتداد في الناصرية.. والقبض على احد المتورطين بتفجير مقر تقدم في الأنبار.



= مطالبات بتوفير سكن ملائم للمهجرين من مكحول.. والسيادة يحذر من انتهاك كرامة النازحين.