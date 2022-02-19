شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير أمريكي: الاتفاق النووي مع إيران "معاهدة استسلام" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

الخليج 365- متابعات

وصفت مؤسسة أبحاث سياسية أمريكية متخصصة، الاتفاق النووي الذي قد يتم توقيعه قريبا بين إيران وست دول كبرى بأنه معاهدة استسلام، محذرة بأنه سيتيح لطهران امتلاك أسلحة نووية في غضون سنوات قليلة.



وأشارت ”مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات“ في تقرير يوم الجمعة إلى أنه على الرغم من كل التحذيرات، يبدو أن الوفد الأمريكي برئاسة روبرت مالي بعد استقالة ثلاثة من كبار زملائه بسبب التنازلات الأمريكية لمطالب الإيرانيين قد دفع القوى العالمية إلى الموافقة على ذلك.

وقالت في تقريرها: ”إنها معاهدة استسلام وصفقة إشكالية للغاية من شأنها أن تمهد طريقًا معينًا لإيران لامتلاك قنبلة نووية في السنوات القليلة القادمة“.