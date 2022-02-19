موريتانيا تعلن وفاة شخص وتسجيل إصابات بحمى القرم الكونغو النزيفية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

الخليج 365- متابعات

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم السبت، وفاة شخص، بسبب حمى القرم الكونغو النزيفية، وتسجيل عدة إصابات جديدة بهذه الحمى، خلال الأيام الأخيرة، حيث تم إيداعهم في بعض المستشفيات لتلقى العلاج.



وقالت الوزارة في منشور لها اليوم، إن أحد الأشخاص المصابين بهذه الحمى تعتبر حالته حرجة، فيما تماثل شخصان للشفاء، منذ ظهور هذا المرض في البلاد قبل عدة أيام.

وأضافت الوزارة أنها أجرت أكثر من ثلاثين فحصا، للأشخاص المخالطين للحالات التي تم تسجيل إصابتها بهذه الحمى النزيفية القاتلة، مشيرة إلى أن عدد المخالطين بلغ حتى الآن 31 شخصا.