شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية تشارك كمراقبة فى أعمال المؤتمر الـ32 للاتحاد البرلمانى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مرشحة عن الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، كمراقب على أعمال المؤتمر الـ32 للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد في القاهرة، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

وشهدت أعمال المؤتمر الـ32 للاتحاد البرلماني العربي، حضورا برلمانيا رفيعا على المستوى العربي، بمشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار احمد مناع، الأمين العام للمجلس، بإلإضافة إلى رؤساء البرلمانات العربية، والأمناء العموم للمجالس التشريعية.

وعبرت النائبة هيام الطباخ، عن فخرها بتمثيل مصر كمراقبة لفعالية اتحاد البرلمان العربي في دورته الـ ٣٢، باعتبارها "قمة عربية مصغرة"، وحدثا قوميا هاما على جميع الأصعدة، تستهدف التضامن العربي.

يذكر أن النائبة هيام الطباخ ممثلة عن مجلس النواب المصري، في عضوية الجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، وشهدت اجتماعات الاتحاد، نشاطا ملحوظا للوفد المصري المشارك برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، حيث عقد سلسلة لقاءات مع عبدالكريم الدغمي، رئيس مجلس النواب الأردني، ومحمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، وسعيد محمد محمود، رئيس الوفد البرلماني الصومالي.