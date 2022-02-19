الارشيف / اخبار العالم

نائبة التنسيقية تشارك كمراقبة فى أعمال المؤتمر الـ32 للاتحاد البرلمانى العربى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية تشارك كمراقبة فى أعمال المؤتمر الـ32 للاتحاد البرلمانى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مرشحة عن الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، كمراقب على أعمال المؤتمر الـ32 للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد في القاهرة، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي. 

 

وشهدت أعمال المؤتمر الـ32 للاتحاد البرلماني العربي، حضورا برلمانيا رفيعا على المستوى العربي، بمشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار احمد مناع، الأمين العام للمجلس، بإلإضافة إلى رؤساء البرلمانات العربية، والأمناء العموم للمجالس التشريعية.

 

وعبرت النائبة هيام الطباخ، عن فخرها بتمثيل مصر كمراقبة لفعالية اتحاد البرلمان العربي في دورته الـ ٣٢، باعتبارها "قمة عربية مصغرة"، وحدثا قوميا هاما على جميع الأصعدة، تستهدف التضامن العربي.

 

يذكر أن النائبة هيام الطباخ ممثلة عن مجلس النواب المصري، في عضوية الجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، وشهدت اجتماعات الاتحاد، نشاطا ملحوظا للوفد المصري المشارك برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، حيث عقد سلسلة لقاءات مع عبدالكريم الدغمي، رئيس مجلس النواب الأردني، ومحمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، وسعيد محمد محمود، رئيس الوفد البرلماني الصومالي.

 

IMG-20220219-WA0025

 

IMG-20220219-WA0023

 

IMG-20220219-WA0024

 

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا