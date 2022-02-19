شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. انفجار قذيفة ثانية أطلقت من أوكرانيا في مقاطعة روستوف جنوب روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أفادت وكالة “تاس” الروسية، بسقوط قذيقة أوكرانية ثانية وانفجارها على جنوب روسيا.

ونقلت وكالة “تاس” عن مصدر في أجهزة إنفاذ القانون تأكيده أن قذيفة انفجرت في الساعة الرابعة من فجر اليوم بتوقيت موسكو في منطقة تاراسوفسكي، على بعد 300 متر عن أحد المنازل في قرية ميتياكينسكايا.

وأوضح المصدر أن موقع الانفجار يقع على بعد نحو كلم عن الحدود الأوكرانية، مشيرا إلى أن الحادث لم يلحق أي أضرار مادية أو إصابات بشرية، كما تداول نشطاء في “تويتر” لقطات من موقع الحادث.

وفي وقت لاحق من اليوم، أكد مصدر في أجهزة إنفاذ القانون لـ”تاس” العثور على موقع انفجار قذيفة أخرى في محيط قرية ميتياكينسكايا أيضا، موضحا أن الحديث على الأرجح يدور عن مقذوفة حارقة من عيار 120 ملم أطلقت من راجمة صواريخ من طراز “غراد” (أي ذخيرة محرمة بموجب اتفاقات مينسك).