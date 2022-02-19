شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية المصرية: مقتل ضابط و9 عناصر إجرامية بـ«الدهلقية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم السبت مقتل ضابط شرطة وتسعة عناصر إجرامية شديدة الخطورة في محافظة الدقهلية شمال شرق القاهرة .

وقالت الداخلية ، في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم ، إن "المعلومات أكدت قيام مجموعة من العناصر الإجرامية محكوم عليهم بالسجن المؤبد وأحكام أخرى بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقات المواطنين بالإكراه والسطو المسلح والإتجار بالمواد المخدرة بمحيط بحيرة المنزلة بالدقهلية وحيازتهم أسلحة نارية لحماية نشاطهم الإجرامى".

وأشارت إلى أنه عقب تقنين الإجراءات توجهت قوة من قطاعى (الأمن العام والأمن المركزى) إلى مأوى هذه العناصر بإحدى قرى مركز شرطة دكرنس بالدقهلية وتبادلت إطلاق النيران مع تلك العناصر مما أسفر عن مقتل تسعة منهم وضابط شرطة من قوة قطاع الأمن المركزى.

ولفتت إلى العثور تسعة بنادق آلية وعدد كبير من الطلقات النارية و350 كيلو جراما من مخدر البانجو ، وست كيلو جرامات من الحشيش ، واثنين كيلو جرام هيروين ، واثنين كيلو جرام شابو.