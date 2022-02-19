شكرا لقرائتكم خبر عن هاريس تحذر روسيا من تكلفة اقتصادية "غير مسبوقة" إذا غزت أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيفرضون إجراءات اقتصادية "كبيرة ولم يسبق لها مثيل" ضد روسيا إذا هاجمت أوكرانيا.

وأضافت في مؤتمر ميونيخ للأمن "يجب عدم تغيير الحدود الوطنية بالقوة".

وقالت "أستطيع القول بثقة مطلقة إنه إذا غزت روسيا أوكرانيا فإن الولايات المتحدة ستفرض مع حلفائنا وشركائنا تدابير اقتصادية كبيرة ولم يسبق لها مثيل".

وتابعت "أعددنا إجراءات اقتصادية ستكون سريعة وقاسية ومتماسكة... سنستهدف المؤسسات المالية الروسية والصناعات الرئيسية".

وقالت إن واشنطن لن تكتفي بالإجراءات الاقتصادية بل ستزيد من تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

وأوضحت هاريس أن الولايات المتحدة وحلفاءها ما زالوا منفتحين على الدبلوماسية لكنها قالت إن أفعال روسيا "لا تتطابق ببساطة مع أقوالها".