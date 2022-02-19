انت الان تتابع خبر الكاظمي: الشهيد الصدر قاد انتفاضة قول الحق عند سلطان جائر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر انتفاضة قول الحق عند سلطان جائر.
وقال الكاظمي في تغريدة عبر تويتر، إن "السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر (قدس) قاد انتفاضة قول الحق عند سلطان جائر. وعلى خطى الأئمة الأطهار، استرخص الحياة إزاء الطغيان، فكان من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه".
وأضاف، "سلام على ذكراه الخالدة في ركب شهدائنا الأحرار".
وأضاف، "سلام على ذكراه الخالدة في ركب شهدائنا الأحرار".