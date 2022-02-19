انت الان تتابع خبر الكاظمي: الشهيد الصدر قاد انتفاضة قول الحق عند سلطان جائر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر انتفاضة قول الحق عند سلطان جائر.