مقتل امرأة داخل دارها شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "امرأة قضت بعدة إطلاقات نارية بمنطقة الرأس، وذلك داخل دارها الواقعة قرب الاستكشافات النفطية ضمن منطقة البلديات شرقي بغداد".

وأشار إلى أن "ابن المرأة المقتولة نقل جثتها إلى مستشفى الشهيد الصدر، فيما ادعى أنه كان خارج المنزل لحظة وقوع الحادث".



وأضاف، أن "القوات الأمنية تحفظت على الأبن، لغرض التحقيق معه، لمعرفة اذا كان له صله بالحادث".