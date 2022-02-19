ارتفاع حصيلة هجوم انتحارية على مطعم بالصومال إلى 16 قتيلاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

قالت الشرطة الصومالية اليوم السبت، إن 16 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 20 آخرون، عندما فجرت انتحارية نفسها، في مطعم، بمدينة بلدوين، عاصمة إقليم هيران.



ودخلت الانتحارية المطعم، الذي غالبا ما يتردد عليه سكان المدينة وجنود الحكومة، وقت الغذاء.

وقال المسؤول البارز بالشرطة الإقليمية، حسن ديسو: "انتشلنا 12 جثة، من بينها جثة الانتحارية".

وأضاف "نفذت انتحارية الهجوم".

وأصيب 20 آخرون على الأقل، في الانفجار الذي تبنته جماعة "الشباب" عبر إحدى قنواتها، وأضافت أنها استهدفت مسؤوليين في الحكومة وجنوداً.

ويسود التوتر السياسي المدينة، حيث يوشك انطلاق اختيار بعض المشرعين، للبرلمان الوطني، في الأيام القليلة المقبلة.

ونُشر المئات من أفراد القوات المسلحة الوطنية، في المدينة، لمنع مثل هذه الهجمات أثناء الانتخابات.