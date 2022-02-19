مصر: مقتل ضابط شُرطة و9 مجرمين شديدي الخطورة في شمال القاهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم السبت مقتل ضابط شرطة، و9 مجرمين شديدي الخطورة في محافظة الدقهلية شمال شرق القاهرة .



وقالت الداخلية في بيان عبر فيس بوك اليوم ، إن "المعلومات أكدت تكوين مجموعة من العناصر الإجرامية محكوم عليهم بالسجن المؤبد وأحكام أخرى، تشكيلاً عصابىاً تخصص فى سرقات المواطنين بالإكراه، والسطو المسلح، والاتجار بالمواد المخدرة بمحيط بحيرة المنزلة بالدقهلية، وحيازتهم أسلحة نارية لحماية نشاطهم الإجرامى".

وأشارت إلى أن قوة من قطاعى الأمن العام والأمن المركزى توجهت إلى مأوى هذه العناصر بإحدى قرى مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، وتبادلت إطلاق النيران معهم، ما أسفر عن مقتل 9 منهم، وضابط شرطة من قوة قطاع الأمن المركزى.

ولفتت إلى العثور تسعة بنادق آلية وعدد كبير من الطلقات النارية و350 كيلوغراما من مخدر البانجو، ، و6 كيلوغرامات حشيش ، و2 كيلوغرام هيروين، و2 كيلوغرام شابو.