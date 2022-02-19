جونسون: روسيا تغزل معلومات كاذبة لتبرير غزو أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من التضليل الروسي في ضوء احتمال هجوم روسي على أوكرانيا.



وقال جونسون في كلمته أمام مؤتمر ميونخ الدولي للأمن اليوم السبت:" ستكون هناك سلسلة من الادعاءات الكاذبة"، مشيرا إلى أن روسيا "تغزل شبكة من المعلومات الكاذبة" لتبرير غزو محتمل لأوكرانيا.

ولفت جونسون إلى أن الأيام الماضية شهدت معلومات كاذبة عن سحب مزعوم لقوات روسية، وأحداث أخرى، وتابع جونسون محذراً :" كنا نعرف أن هذا سيحدث، وشهدناه بالفعل. ولا يجب أن ينخدع أحد".

وتوجه الحكومة البريطانية منذ أيام اتهامات لروسيا بتدبير "عمليات وهمية" وتحميل قوات أوكرانية المسؤولية عنها لخلق ذريعة لغزو الجمهورية السوفيتية السابقة.

وقال جونسون: "إذا تمت هوجمت أوكرانيا سنشعر بالصدمة في كل أنحاء العالم"، ودعا الحلفاء الغربيين إلى رفض الخضوع للابتزاز في التوسع المحتمل لحلف شمال الأطلسي بشرق أوروبا "ولا يمكن أن نسمح بغلق أبوابنا المفتوحة".

وفي رد على سؤال حول رؤيته للتعاون بين بلاده التي خرجت من الاتحاد الأوروبي، وبين التكتل، قال جونسون: "أنا أود أوثق تعاون ممكن" غير أنه أشار إلى أن بلاده تصرفت بصورة أسرع وأكثر فعالية من "أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي" بفرض عقوبات وتوجيه تحذيرات.